Пашинян заявил, что не обязан ежегодно участвовать в параде Победы в Москве

Глава кабмина Армении объяснил свое решение не приезжать в Россию на празднование 9 м ая.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о том, что он не обязан ежегодно участвовать в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Москве. Соответствующее заявление иностранный премьер-министр сделал на пресс-конференции с местными журналистами в Ереване. Глава правительства Армении подчеркнул, что считает странной ситуацию, при которой бы политический лидер какой-либо страны присутствовал на российском торжественном параде к 9 мая в ежегодном режиме.

Я присутствовал в мероприятии 9 мая, не считаю, что должен участвовать каждый год. Я не помню такой практики, когда руководитель Армении ежегодно участвовал в мероприятии к 9 мая. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что 6 мая помощник главы государства Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил общественности о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев не будут присутствовать на параде Победы в Москве.

Пашинян подтвердил, что отправится в Москву на заседание ЕАЭС.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia