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Пашинян подтвердил, что отправится в Москву на заседание ЕАЭС

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Глава кабмина Армении запланировал встречу с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что отправится в российскую столицу для участия в саммите ЕАЭС (Высшего евразийского экономического совета). Соответствующее заявление иностранный премьер-министр сделал на пресс-конференции с местными журналистами. Глава правительства республики отметил, что двусторонняя повестка дня между Ереваном и Москвой будет разнообразной. В частности, делегатами будут подниматься те многочисленные проблемы, которые озвучивались властями ранее.

Завтра я отправлюсь в Москву, чтобы председательствовать на заседании  и проведу двустороннюю встречу с президентом РФ. чтобы убрать негативные нюансы из контекста дружественных отношений.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил об опасности неделимитации границы с Азербайджаном.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia

Теги: армения, еаэс, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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