Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока

По словам Хмарина, "Русгидро" планирует инвестиции в объеме более 800 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой "Русгидро" Виктором Хмариным планы компании по освоению Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам Хмарина, "Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 млрд рублей. Он подчеркнул, что из этой суммы более 70% будет освоено на Дальнем Востоке. Также глава компании заявил о планах ввести около 2,5 ГВт электрической мощности и построить более 500 км линий электропередачи.

Ранее Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности.

Видео: kremlin.ru