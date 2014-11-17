  1. Главная
Семь стран выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
В их число вошли Армения и Азербайджан.

Семь стран выдвинули президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Кандидатуру американского лидера поддержали лидеры Азербайджана, Армении, Камбоджи, Габона, Израиля, Пакистана и Руанды. Отметим, что впервые идею выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира высказал конгрессмен-республиканец Бадди Картер. Он направил соответствующий документ в Нобелевский комитет.

Ранее мы сообщали, что Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже.

