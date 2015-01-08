  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
CNN: Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже
Сегодня, 7:00
88
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

CNN: Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже

0 0

Отмечается, что это место "соответствует требованиям для исторической встречи".

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

Отмечается, что это место "соответствует требованиям для исторической встречи". Кроме того, локации для проведения переговоров в Анкоридже были ограничены из-за пика туристического сезона. Напомним, встреча Путина и Трампа состоится в эту пятницу, 15 августа.

Ранее Евросоюз объявил условие для конструктивных переговоров по Украине.

Фото: Piter.tv

Теги: анкоридж, владимир путин, дональд трамп, президент россии, президент сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии