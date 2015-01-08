CNN: Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже

Отмечается, что это место "соответствует требованиям для исторической встречи".

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

Отмечается, что это место "соответствует требованиям для исторической встречи". Кроме того, локации для проведения переговоров в Анкоридже были ограничены из-за пика туристического сезона. Напомним, встреча Путина и Трампа состоится в эту пятницу, 15 августа.

Ранее Евросоюз объявил условие для конструктивных переговоров по Украине.

