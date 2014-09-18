Евросоюз объявил условие для конструктивных переговоров по Украине

Венгрия не подписала документ по Украине.

Политические лидеры стран Европейского союза в своем официальном заявлении на фоне предстоящих двусторонних переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявили, что конструктивные переговоры о мире в региональном кризисе на Украине могут проходить только в условиях как минимум сокращения боевых действий или даже достижения сторонами конфликта режима прекращения огня.

Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий. текст документа

Страны-члены регионального сообщества считают, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен быть основан на соблюдении международного права. Речь идет о принципах независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных государственных границ силовыми методами. Ранее Белый дом и Кремль официально объявили о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп очно встретятся на Аляске 15 августа.

Politico сочла фантастикой обещание ЕС купить у США энергоносители на $750 млрд.

Фото: pxhere.com