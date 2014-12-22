Эксперты объяснили, почему реализовать обязательства странам-членам ЕС будет очень сложно.

Обещание Европейского союза во избежание торговой войны с Вашингтоном закупить за три следующие года американские энергетически носители на сумму 750 миллиардов долларов реализовать практически невозможно. С такой оценкой выступили иностранные журналисты из газеты Politico со ссылкой на мнение экспертов. В материале издания старший аналитик сырьевого агентства Kpler Лоры Пейдж указал, что та сумма, которая была предложена региональным сообществом, "просто заоблачная и совершенно нереалистичная".

Ограниченные на данный момент поставки из США, технические препятствия и недостаточные полномочия Брюсселя в отношении импортных сделок означают, что достичь цели будет невероятно сложно. статья СМИ

Известно, что в 2024 году Евросоюз потратил 375 миллиардов евро на импорт энергоносителей, включая 76 миллиардов евро на поставки из США. Таким образом коллективному Брюсселю придется практически втрое увеличить американский импорт энергоносителей для себя в течение следующих трех лет. Европейскому союзу придется избегать других поставщиков, таких как Норвегия, которая поставляет региону более дешевый газ по трубопроводу. Глава отдела анализа сырой нефти в Kpler Хомаюна Фалакшахи уточнил, что в настоящее время ЕС закупает 12 процентов нефти и топлива у США. Показатель может быть увеличен до потолка в 14 процентов. Речь идет о том, что НПЗ в Евросоюзе могут обрабатывать лишь ограниченные доли специфической американской смеси нефти.

США могут вывести из Европы до трети своих войск, пишет Politico.

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