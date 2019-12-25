В Германии оценили вероятность передислокации ВС США из ЕС в страны Азии и Ближнего Востока.

Власти в Вашингтоне могут принять решение о выводе до трети своих военнослужащих, находящихся в европейском регионе. Соответствующее заявление сделало иностранное издание Politico со ссылкой на собственный источник. По словам немецкого политолога Айлин Матле, количество американских военнослужащих в Европе сейчас варьируется от 90 до 100 тысяч человек. В газете пишут, что наибольшая часть американских военнослужащих - около 35 тысяч человек - размещена на территории Германии.

Один чиновник НАТО… заявил Politico, что возможно сокращение численности в Европе вплоть до 30 процентов. Для Германии военная поддержка США на протяжении долгого времени была краеугольным камнем безопасности… Берлин по-прежнему сильно зависит от американских сил. статья СМИ

Новостной портал Euractiv в начале июля 2025 года сообщал аудитории, что европейские страны-члены Североатлантического военного альянса начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. В НАТО убеждены, что лидер Белого дома Дональд Трамп сократит численность сил ВС США, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек. Эти люди могут быть перенаправлены в Азию и на Ближний Восток.

Politico назвала руководство Украины разрушительным врагом своей страны.

Фото: pxhere.com