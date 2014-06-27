Politico назвала руководство Украины разрушительным врагом своей страны

Критики украинских властей обратили внимание на "закручивание гаек".

Отход киевского режима от демократических принципов после разгрома двух ключевых антикоррупционных ведомств (Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины) привлек внимание всей мировой общественности. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Politico. Авторы публикации отметили, что теперь страна подвергается нападкам отовсюду, однако, еще одним "коварным и разрушительным внутренним врагом является собственное полуавтократическое руководство".

Уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, поскольку администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны. статья в СМИ

Авторы материала заметили, что украинские власти пытаются запугивать критиков, хотят заставить их замолчать с помощью крикливых кампаний или называя их российскими марионетками. В СМИ уточнили, что речь идет о логической кульминации по закручиванию гаек внутри Украины. Таким образом в Politico привели слова оппозиции текущего режима страны. В том числе речь идет о лицах, которые в прошлом занимали руководящие посты в государстве.

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