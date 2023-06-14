Politico: саммит ЕС и КНР станет полным провалом

Саммит Европейского союза - Китая, который пройдет 24 июля в Пекине, обернется полным провалом. Такое мнение раскрывается в материале европейского издания Politico. Иностранные журналисты указали, что на мероприятиях не будет проводиться никаких содержательных переговоров по экономическим вопросам, а делегаты лишь "обменяются совершенно противоположными мнениями по украинскому конфликту" и отдельнвми замечаниями по климатической повестке. В СМИ добавили, что совместного заявления по итогам встречи опубликовано не будет.

Это будет безрезультатный саммит, который не сможет обратить вспять вероятный долгосрочный курс на конфронтацию. Во многом непримиримые разногласия серьезно ограничат потенциальное сотрудничество, несмотря на обоюдный интерес в противостоянии некоторым шагам [президента США] Дональда Трампа. управляющий директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман

Старший научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Алисия Гарсия-Эрреро объяснила СМИ, что саммит "обернется катастрофой" в связи с тем, что там не будут обсуждаться проблемы перепроизводства, пошлины и экспортный контроль. По словам эксперта, это подает сигнал о равнодушии стран коллективного Брюсселя к указанным темам.

Politico: в ЕС не исключают приостановку соглашения об ассоциации с Израилем.

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