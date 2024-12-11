Умер бывший глава 51-й избирательной комиссии Невского района Павел Окунев

Он руководил избирательной комиссией Невского района с 2020 по 2024 гг.

Сегодня в результате длительной тяжелой болезни скончался Павел Окунев. На протяжении последних лет чиновник возглавлял Территориальную избирательную комиссию №51 Невского района Санкт-Петербурга, – сообщили в пресс-службе городской избирательной комиссии.

Павел Павлович много лет проработал в избирательной системе, занимая с 1987 года различные должности по организации избирательного процесса в городе Ленинграде – Санкт-Петербурге. Под мудрым руководством Павла Павловича территориальная избирательная комиссия эффективно обеспечивала подготовку и проведение выборов регионального и федерального уровней. Санкт-Петербургская избирательная комиссия

В пресс-службе добавили, что Окунев всегда был и останется добрым, отзывчивым и мудрым человеком, которые был безгранично предан своей профессии. В ИК принесли соболезнования родным и близким чиновника.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия