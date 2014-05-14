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Глава и секретарь УИК №2328 задержаны в Петербурге
Сегодня, 11:00
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Глава и секретарь УИК №2328 задержаны в Петербурге

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Они проникли в здание школы.

Кандидаты в муниципальные депутаты округа "Сосновая Поляна" обнаружили, что в ночь с 7 на 8 сентября в школу №385 с избирательными участками проникли неизвестные. Ими оказались председатель Валерия Матвеева и секретарь Виктория Кузьмина участковой избирательной комиссии (УИК) №2328, пишет "Фонтанка"

В учреждение их впустил охранник, после этого кандидаты вызвали правоохранителей. Первый заявил, что он впустил комиссию, поскольку "они что-то хотят взять".

При осмотре школы полицейскими и сотрудниками Росгвардии председатель пыталась оттуда уйти. Она и секретарь были доставлены в 42-й отдел полиции. 

Напомним, голосование проходит с 6 по 8 сентября. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: выборы губернатора петербурга, избирательная комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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