ЗакС получил 8 кандидатур в новый состав Горизбиркома

И них членами Горизбиркома смогут стать 7.

Стали известны кандидаты в новый состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Речь идет о членах с правом решающего голоса, которые назначаются ЗакСом Петербурга.

Всего вынесено на рассмотрение 8 кандидатов. 6 из них на данный момент работают в Горизбиркоме: Ирина Артюхова, Андрей Беляков, Людмила Боричева, Олег Зацепа, Юрий Кузьмин, Борис Семенов.

Виктор Венгеров является членом Территориальной избирательной комиссии № 8 с правом решающего голоса, а Павел Шапчиц — член Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса. Первого выдвинула общественная организация "Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона", второго — партия "Яблоко". Шапчиц известен своей градозащитной деятельностью.

Голосование состоится 23 июля, а обновленный состав Горизбиркома начнет работать с 5 июля. ЗакС выберет 7 кандидатов. Еще 7 выберет губернатор.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ЦИК не стал выдвигать Чечину в новый состав Горизбиркома Петербурга.

Фото: Piter.tv