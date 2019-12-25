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ЗакС получил 8 кандидатур в новый состав Горизбиркома
Сегодня, 16:22
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ЗакС получил 8 кандидатур в новый состав Горизбиркома

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И них членами Горизбиркома смогут стать 7.

Стали известны кандидаты в новый состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Речь идет о членах с правом решающего голоса, которые назначаются ЗакСом Петербурга.

Всего вынесено на рассмотрение 8 кандидатов. 6 из них на данный момент работают в Горизбиркоме: Ирина Артюхова, Андрей Беляков, Людмила Боричева, Олег Зацепа, Юрий Кузьмин, Борис Семенов. 

Виктор Венгеров является членом Территориальной избирательной комиссии № 8 с правом решающего голоса, а Павел Шапчиц — член Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса. Первого выдвинула общественная организация "Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона", второго — партия "Яблоко". Шапчиц известен своей градозащитной деятельностью. 

Голосование состоится 23 июля, а обновленный состав Горизбиркома начнет работать с 5 июля. ЗакС выберет 7 кандидатов. Еще 7 выберет губернатор. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ЦИК не стал выдвигать Чечину в новый состав Горизбиркома Петербурга. 

Фото: Piter.tv

Теги: горизбирком, избирательная комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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