ЦИК не стал выдвигать Чечину в новый состав Горизбиркома Петербурга

Наталья Чечина сообщила, что в случае отсутствия предложений будет отдыхать на пенсии.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина может не войти в новый состав избиркома. Ее кандидатуру не выдвинул Центризбирком. Об этом она сообщила "Закс.Ру".

По словам Чечиной, она положительно относится к этому решению, а мнение ЦИК важно для города и избирателей. Рекомендации учитывают губернатор, депутаты.

Если никаких предложений о работе не будет, то глава избиркома планирует отдыхать на пенсии.

Прием кандидатур в новый состав Горизбиркома завершился 30 мая.

Наталью Чечину, которая ранее была главой администрации Курортного района, назначили председателем 23 ноября 2020 года.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия