ЦИК не стал выдвигать Чечину в новый состав Горизбиркома Петербурга

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина может не войти в новый состав избиркома. Ее кандидатуру не выдвинул Центризбирком. Об этом она сообщила "Закс.Ру".
По словам Чечиной, она положительно относится к этому решению, а мнение ЦИК важно для города и избирателей. Рекомендации учитывают губернатор, депутаты.
Если никаких предложений о работе не будет, то глава избиркома планирует отдыхать на пенсии.
Прием кандидатур в новый состав Горизбиркома завершился 30 мая.
Наталью Чечину, которая ранее была главой администрации Курортного района, назначили председателем 23 ноября 2020 года.
Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все