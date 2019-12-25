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ЦИК не стал выдвигать Чечину в новый состав Горизбиркома Петербурга
Сегодня, 14:10
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ЦИК не стал выдвигать Чечину в новый состав Горизбиркома Петербурга

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Наталья Чечина сообщила, что в случае отсутствия предложений будет отдыхать на пенсии.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина может не войти в новый состав избиркома. Ее кандидатуру не выдвинул Центризбирком. Об этом она сообщила "Закс.Ру". 

По словам Чечиной, она положительно относится к этому решению, а мнение ЦИК важно для города и избирателей. Рекомендации учитывают губернатор, депутаты. 

Если никаких предложений о работе не будет, то глава избиркома планирует отдыхать на пенсии. 

Прием кандидатур в новый состав Горизбиркома завершился 30 мая. 

Наталью Чечину, которая ранее была главой администрации Курортного района, назначили председателем 23 ноября 2020 года. 

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Теги: горизбирком, наталья чечина, цик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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