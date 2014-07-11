Главы шести петербургских ТИКов ушли в отставку

Так, посты оставили руководители территориальных избиркомов №1, 8, 12, 19, 29 и 64.

Стало известно во вторник, 14 декабря, главы шести ТИКов в Петербурге ушли в отставку. Избирательная комиссия приняла решение об отстранении на заседании горизбиркома.

Так, посты оставили руководители территориальных избиркомов №1, 8, 12, 19, 29 и 64 Ольга Нечаева, Светлана Воеводина, Инесса Сафонова, Дмитрий Козлов, Дмитрий Карасёв и Светлана Балясникова. Отмечается, что экс-главы сложили полномочия по собственному желанию.

По итогам выборов в Госдуму ЦИК требовал отстранить глав ТИКов №12 и 19. Во время голосования именно на эти избирательные комиссии были возложены обязанности окружных № 212 (Петербург — Западный одномандатный избирательный округ) и 218 (Петербург — Южный одномандатный избирательный округ).

Ранее Путин высказался о прошедших осенью выборах в Госдуму. Президент отметил убедительную победу "Единой России".

Фото: Piter.tv