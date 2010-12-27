Названы районы Петербурге, где жители голосуют наиболее активно

Выборы-2018: горизбирком Санкт-Петербурга опубликовал инфографику по явке во всех ТИК Северной столицы.

В информационном центре "Выборы Президента Российской Федерации 2018" размещена инфографика по активности голосования в районах Петербурга. Наиболее высокие цифры yf 12/00 показывают следующие территориальные избирательные комиссии: ТИК №10, 15, 25 и 29. В них проголосовало от 20 до 24 процентов избирателей, это выше средней цифры по Санкт-Петербургу. Напомним, что средняя явка в Северной столице на 12.00 составляет 16/24%.

Указанные ТИК расположены в Калининском и Невском районе, в Купчино, а также в Кронштадте. Канал Piter.TV публикует фото "тепловой карты" активности голосования. Районы с высокой явкой отмечены темными цветами, районы с низкой активностью избирателей - светлыми.

Ранее мы писали, что в Петербурге на выборах работают 4000 "общественных наблюдателей"

Фото: Piter.TV