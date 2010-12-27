Новый термин: в Петербурге на выборах работают 4000 "общественных наблюдателей"

Общественная палата рассказала о работе своей команды на Дне выборов в Северной столице.

Общественная палата на 100% выполнила план по подготовке "общественных наблюдателей" на президентские выборы в Петербурге. Об этом на брифинге в Доме журналистов рассказала глава ОП Спб Нина Кукурузова. По ее словам, на всех участках города 18 марта отработают более 4000 наблюдателей, подготовленных ее организацией. Нина Кукурузова также напомнила, что это первый опыт работы общественных наблюдателей на избирательных кампаниях в России.

Функция общественного наблюдателя появилась впервые. До этого не было независимых наблюдателей на выборах любого уровня. Мы не политологи, который знают все детали выборного процесса. Мы начали обучение общественных наблюдателей и подготовили более 4000 человек. Это было двухуровневое обучение. На мой взгляд, это очень ответственные и положительные люди. Это люди, которые неравнодушны к будущему своей страны и городу.

Нина Кукурузова отметила, что ее подопечные работают на энтузиазме и не получают деньги за активность. При этом ОП Спб смогла обеспечить по 2 наблюдателя на каждый избирательный участок в городе. Ожидается, что они будут сменять друг друга в течение суток. Кроме того, за каждым районом города закреплен свой ответственный сотрудник от Общественной палаты. Он мониторит ситуацию и обеспечивает консультативную помощь наблюдателям.

Ранее мы писали, что Общественные наблюдатели сообщили о вбросе на участке в Приморском районе.

Фото: Piter.TV