Общественные наблюдатели сообщили о вбросе на участке в Приморском районе

Общественная палата отчиталась о работе общественных наблюдателей на выборах президента РФ.

Наблюдатели от Общественной палаты Санкт-Петербурга сообщили о возможном нарушении в ходе президентских выборов на одном из участков в Приморском районе. Об этом сообщила глава ОП в Санкт-Петербурге Нина Кукурузова. По ее словам, общественные наблюдатели оценили действия одного из избирателей как "вброс двойного бюллетеня".

Нина Кукурузова уточнила, что на место предполагаемого происшествия уже выехали представители Общественной палаты и Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По состоянию на 12.00, информация о правонарушении не получила официального подтверждения.

Отметим, что раньше в выборном законодательстве РФ не было понятия "общественный наблюдатель". До этого наблюдатели могли работать на избирательных участках только от политических партий и международных правозащитных организаций. В этом году в Петербурге впервые работают наблюдатели от Общественной палаты РФ. По данным Piter.TV, это около 4000 человек, представляющих разные некоммерческие организации.

Видео выступления Нины Кукурузовой в информационном центр "Выборы президента РФ 2018" можно в разделе "Наши трансляции".

Фото: Piter.TV