Политик вступит в должность президента 11 марта 2026 года.

Оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст одержал победу на выборах президента Чили. Об этом сообщила избирательная служба страны после подсчета голосов с 83,43% участков.

За политика проголосовали 58,61% избирателей. Его соперницей была Жанетт Хару, которая представляла правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили". Хару поддержали 41,39% голосовавших. Каст вступит в должность президента Чили 11 марта 2026 года. Он будет править страной ближайшие четыре года.

Отмечается, что избранный президент выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Кроме того, в своей предвыборной программе Каст обещал снизить налоговую ставку на прибыль корпораций. Он неоднократно выступал с критикой в адрес действующего президента Чили Габриэля Борича.

Фото: YouTube / Josе Antonio Kast