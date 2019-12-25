В Чехии ожидается отставка кабмина

Новым премьер-министром может стать Андрей Бабиш, который сменит на рабочем месте Петра Фиалу.

В Чехии ожидается отставка национального правительства. Соответствующее заявление сделали представители местного новостного портала Deník N. Ожидается, что чиновники могут покинуть занимаемые должности уже 6 ноября. Учредительное заседание Палаты депутатов (нижней палаты) парламента уже завершилось, в ближайшее время ожидается отставка кабинета министров, возглавляемого премьер-министром Петром Фиалой.

Действующий кабмин соберется на свое последнее заседание в первой половине дня. На рассмотрение вынесен вопрос о его подаче в отставку. Западные СМИ проинформировали ранее региональную аудиторию о том, что отставка может произойти в тот же день. Официально отставку чешского правительства принимает президент республики. Согласно действующей практике, он должен поручить премьер-министру и профильным министрам исполнять обязанности до назначения преемников.

Напомним, что на территории Чехии 3 и 4 октября состоялись выборы в Палату депутатов. Наибольшего успеха добились оппозиционное политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), а также их коллеги из движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты". Известно, что третьего числа они заключили друг с другом соглашение о создании правительственной коалиции. Кандидатом в премьер-министры сейчас является лидер ANO Андрей Бабиш. Вчера, 5 ноября, спикером нижней палаты парламента нового созыва избран председатель от SPD Томио Окамура. Андрей Бабиш рассчитывает, что формируемое правительство, который будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты, приступит к работе не позже середины декабря текущего года.

Фото: pxhere.com