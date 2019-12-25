  1. Главная
В ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции
Сегодня, 9:45
Золтан Кошкович уверен, что в Европе к власти придут постмодернистские левые движения.

На смену французскому национальному правительству к власти в Париже придут еще более опасные политические элиты. Такое мнение огласил  венгерский геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович через социальные сети. Кабинет министров европейской страны сформировался в конце декабря 2024-го. Таким образом, он просуществовал менее девяти полных месяцев.

Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. <…> На смену ему придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. <…> Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы.

Золтан Кошкович, эксперт

Напомним, что 8 сентября Парламент Франции выразил недоверие текущему правительству при действующем премьер-министре Франсуа Байру, из-за чего тот уйдет в отставку вместе с членами местного  кабинета министров. В своей речи в преддверии голосования глава правительства говорил о многочисленных внутренних проблемах. В частности, он сообщил общественности о растущем государственно долге. Таким образом Байру пытался оправдать меры жесткой экономии, предложенные властями. Чиновник заметил, что его отставка не решила бы этих вопросов.

