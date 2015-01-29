  1. Главная
Конституционный суд отправил премьера Таиланда Чинават в отставку
29 августа
Суд счел, что Пхетхонгтхан Чинават нарушила конституционную этику.

Конституционный суд Таиланда в пятницу, 29 августа, признал премьер-министра страны Пхетхонгтхан Чинават виновной в нарушении конституционной этики в рамках просочившегося в СМИ конфиденциального телефонного разговора с руководителем местного сената и правящей партии Камбоджи Хун Сеном. Эти рабочие контакты состоялись в обстановке обострения отношений между двумя соседними государствами. В результате инстанция окончательно отстранила чиновницу с должности вместе со всем составом ее национального правительства. Соответствующие данные приводятся в постановление. Документ был официально зачитан в эфире  телеканала Thai PBS. Зрители услышали от судьи о том, что премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават отстранена от поста за нарушение конституционной этики во время телефонного разговора с Хун Сеном.

Весь состав кабинета министров премьер-министра Чинават так же освобожден от занимаемых должностей настоящим постановлением.

сообщение от и нстанции

Фото: pxhere.com

