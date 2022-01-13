Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра

Должность в местном правительстве получила бывшая министр труда и социальной защиты республики Инга Ругинене.

Литовский парламент на заседании во вторник, 26 августа, утвердил кандидатуру бывшего министра социальной защиты и труда 44-летней Инги Ругинене из местной социал-демократической партии на должность премьер-министра прибалтийской республики. Трансляция мероприятия велась на информационном портале LRT (Литовское радио и телевидение).

В голосовании приняли участие 127 депутатов сейма. Из них 78 "за", 35 "против", 14 воздержались. Постановление принято. ведущий заседания

Напомним, что Инги Ругинене родилась в 1981 году в городе Тракае. Иностранка кончила бакалавриат на медицинском факультете Вильнюсского университета, а затем и магистратуру в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды. Далее женщина работала инструктором по оказанию первой помощи и волонтёром местного отделения Международного комитете Красного Креста. С 2014 года она получила место председателя профсоюза работников леса и лесной промышленности, а с 2018 года была указана как председатель Литовской конфедерации профсоюзов. С 2023 года чиновница получила место вице-президента Европейской конфедерации профсоюзов. В октябре 2024 года она была впервые избрана депутатом, с декабря - министром социальной защиты и труда.

Ранее литовское правительство ушло в отставку.

