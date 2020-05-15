В СМИ раскрыли информацию о подозрительных схемах, в которых участвовал премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

Национальное правительство Литвы подал в отставку. Решение об этом чиновники из прибалтийской республики приняли на специально созванном заседании от 4 августа. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас подал в отставку 31 июля после публикаций в местных СМИ. Иностранные журналисты установили, что до вступления в должность чиновник в обход очереди получил в банке кредит для компании, ведущим акционером которой являлся. Еще в 2012 году, работая на посту директора администрации столичного муниципалитета, мужчина попал под суд за злоупотребление служебным положением. Речь шла об оказании протекции по коммунальному контракту. В результате подозреваемый получил два года условно и был приговорен к выплате 16,5 тысяч евро в качестве возмещения материального ущерба. Расчет надо было произвести в течение года, однако последние выплаты премьер-министр сделал лишь в июле 2025 года.

С отставкой премьер-министра в соответствии с законом правительство слагает свои полномочия и ставит об этом в известность президента. пресс-служба кабмина Литвы

Также прибалтийская пресса узнала о том, что около десяти лет назад он добился оформления земельного участка на территории принадлежащего государству леса. Мужчина там планировал строительство, однако работы были остановлены по решению прокуратуры, а участок возвращен государству. При содействии премьер-министра европейский грант для фирмы получили его родственники.

"На европейских задворках". Захарова о положении Латвии, Литвы и Эстонии.

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