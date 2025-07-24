В МИД РФ оценили демографические показатели в европейских странах.

Прибалтийские страны, а именно Латвия, Литва и Эстония, по экономическим показателям сейчас находятся на "европейских задворках". Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 24 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что в советский период на этих территориях многое было создано с нуля, союзный центр отдавал этим странам в качестве подарка.. Несмотря на тот грандиозный задел, который был обеспечен при СССР, по словам Марии Захаровой, сейчас Латвия, Литва и Эстония "сегодня находятся на европейских задворках не географически, а исходя из показателей". В Москве пояснили, что сейчас страны Прибалтики переживают демографический кризис. Численность местного населения в Латвии упала на 33,3 процента, в эстонии - сократилась на 17 процентов, а Литве - на 32 процента. Российский дипломат полагает, что эти государства летят "в пропасть".

Если в годы СССР население в них росло, то современная статистика в сфере демографии просто шокирует. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине.

Фото и видео: МИД России