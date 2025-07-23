В МИД России оценили "русский след" найденный СБУ в ходе обысков в НАБУ.

В Москве с иронией прокомментировала ситуацию вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и обыски Службы безопасности Украины в этих организациях. В эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова напомнила о том, что Верховная Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств киевского режима. Позже Владимир Зеленский подписал закон.

Плохо искали. Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след. А это что там? Ну о чем вы говорите? Вы понимаете, это тот самый случай… Главное в ходе любого расследования не выйти на самих себя. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik