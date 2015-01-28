"Не мечите бисер перед свиньями". Захарова – об отмене концерта Гергиева

Дирижер не выступит на итальянском фестивале Un"Estate da Re.

Мария Захарова обратилась с вопросами, касающимися внутренних дел как Италии, так и Украины после отмены концерта симфонического оркестра под управлением российского дирижера Валерия Гергиева в Италии. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница задала риторический вопрос о том, решили ли власти страны "у себя дома все проблемы", создали ли они уже какие-то произведения, шедевры из искусства, литературы, живописи, философии, математики, кибернетики за последние десятки лет. По мнению дипломата, разрушив собственное государство, киевский режим теперь разрушает другие страны, потому что украинским властям мало, что "они разрушили свое, они будут разрушать всё".

Не мечите бисер перед свиньями. Мы всегда сохраняем лучшее – то, что люди считают священным. Это нам подарено счастье слушать и смотреть Гергиева. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что дирижер Валерий Гергиев должен был выступить 27 июля в рамках фестиваля Un"Estate da Re в городе Казерта. Планировалось, что он будет управлять оркестром Театра Верди из Салерно при участии музыкантов Мариинского театра, руководителем которого он является. Против его задействования в культурном мероприятии выступили украинские активисты, европейские политические элиты и оппозиционеры. В Италии сочли, что такой визит "друга Путина" может подать неправильный сигнал общественности.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik