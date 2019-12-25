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Захарова назвала вбросом данные о закрытии курорта Вонсан после визита Лаврова
Сегодня, 16:21
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Захарова назвала вбросом данные о закрытии курорта Вонсан после визита Лаврова

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В МИД РФ оценили дезинформацию, поступающую от западных СМИ.

Американские СМИ сделали вброс в информационное пространство о том, что Северная Корея якобы закрыла город-курорт Вонсан для россиян после официального визита российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова уточнила, что на самом деле такие данные - ложные, а их опубликовали широкой аудитории медиаисточники, аффилированные со спецслужбами из Вашингтона.

Классическая ложь, грубый фейк. Возможно, это вызвано банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Россия изучит изменения в японской "Белой книге".

Фото: МИД России

Теги: вонсан, вончан, кндр, мария захарова, мид, северная корея
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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