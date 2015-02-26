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Захарова: Россия изучит изменения в японской "Белой книге"
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Захарова: Россия изучит изменения в японской "Белой книге"

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Мария Захарова рассказала, что эксперты изучат новую Белую книгу Токио по обороне страны.

Москва  предупреждает Японию о рисках для безопасности в регионе и отношений с Москвой из-за антироссийского курса. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Специалисты проанализируют изменения в Белой книге Японии  по вопросам обороны, а также дадут ответную реакцию в случае, если в тексте будут выявлены новые угрозы в подходах  страны к противоракетной обороне.

Опубликованный обзор, который, как известно, утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает нами изучаться, в частности разделы, посвященные противоракетной обороне.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: попытки Запада "застолбить" редкоземельные металлы граничат с грабежом.

Фото: МИД России

Теги: белая книга, мария захарова, мид, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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