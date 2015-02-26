Захарова: Россия изучит изменения в японской "Белой книге"

Мария Захарова рассказала, что эксперты изучат новую Белую книгу Токио по обороне страны.

Москва предупреждает Японию о рисках для безопасности в регионе и отношений с Москвой из-за антироссийского курса. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Специалисты проанализируют изменения в Белой книге Японии по вопросам обороны, а также дадут ответную реакцию в случае, если в тексте будут выявлены новые угрозы в подходах страны к противоракетной обороне.

Опубликованный обзор, который, как известно, утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает нами изучаться, в частности разделы, посвященные противоракетной обороне. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: попытки Запада "застолбить" редкоземельные металлы граничат с грабежом.

Фото: МИД России