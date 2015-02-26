Захарова: Россия изучит изменения в японской "Белой книге"

Москва предупреждает Японию о рисках для безопасности в регионе и отношений с Москвой из-за антироссийского курса. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Специалисты проанализируют изменения в Белой книге Японии по вопросам обороны, а также дадут ответную реакцию в случае, если в тексте будут выявлены новые угрозы в подходах страны к противоракетной обороне.
Опубликованный обзор, который, как известно, утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает нами изучаться, в частности разделы, посвященные противоракетной обороне.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова: попытки Запада "застолбить" редкоземельные металлы граничат с грабежом.
Фото: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все