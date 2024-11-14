В МИД РФ объяснили агрессию неоколонизаторов в отношении ресурсов планеты.

Западные политические элиты стремятся "застолбить" доступ к месторождениям редкоземельных металлов в странах мирового большинства. Соответствующее заявление сделала в собственной статье "НеоколонИИализм", опубликованной в "Российской газете", официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она заметила, что эта неоколониальная внешняя политика граничит с грабежом и мародерством. По ее словам, в связке с искусственным интеллектом неоколониализм приобрел прикладное измерение и технологическую завершенность. Политические элиты стран Запада в большинстве лишены запасы редкоземельных металлов на своих землях, поэтому хотят "застолбить" доступ к месторождениям, прибегая даже к агрессии.

Ключевым ресурсом, необходимым для продолжения наращивания производства и все более плотного внедрения ИИ-стандартов, являются редкоземельные металлы - ископаемые элементы, запасы которых весьма ограничены. Как раз за них сейчас идут торговые войны между ключевыми поставщиками ИИ-решений на рынке. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что за пределами ареала "золотого миллиарда" мир сталкивается с формированием новых механизмов зависимости, которые являются более утонченными, чем "традиционные" формы подчинения метрополиям. В частности, речь идет о зависимости развивающихся стран не только от поставок оборудования или программного обеспечения, но также от "настройки" алгоритмов, начиная от логистики и заканчивания образованием, медициной и управлением общественным мнением.

Захарова: КНДР не только может выживать, но и жить, и развиваться.

Фото: МИД России