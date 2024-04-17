В Чехии сняли флаг Украины с фасада музея

В художественном музее старинного города отказались комментировать свое решение.

Сотрудники Художественного музея, расположенного в историческом центре старинного чешского города Оломоуц, в понедельник, 16 марта, без объяснения причин сняли с фасада здания национальный флаг Украины. Соответствующими данными с читателями поделились местные журналисты из издания Novinky. Пресс-секретарь музея Томаш Касал отказался давать комментарии по этому поводу. Официальный представитель культурного учреждения уточнил, что чешский государственный флаг будет вывешиваться на здании в праздничные дни.

До понедельника развевались два флага - чешский и украинский, который висел здесь с февраля 2022 года. Теперь ни одного из них там больше нет. Сотрудники музея отказались комментировать причину снятия украинского флага.

Напомним, что Оломоуц считается центром Оломоуцкого края. на территории города проживают 103 тысячи человек. Там расположено много памятников культуры.

