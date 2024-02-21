В ЕС обсуждают запрет на въезд для родственников бойцов СВО

Ранее с инициативой запретить въезд в Европу бойцам СВО выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Европейский союз может расширить ограничения на въезд в страны регионального сообщества для членов семей участников специальной военной операции. В настоящее время эта мера обсуждается политическими элитами. Соответствующее заявление сделал местный депутат от Чехии Томаш Здеховски в комментарии для газеты "Известия". Иностранный парламентарий объяснил прессе, что такой шаг со стороны коллективного Брюсселя требует тщательной юридической оценки и широкого политического согласия стран-члкенов ЕС. По словам эксперта, переговоры по этому вопросу ведутся сложно из-за споров союзников о масштабах и технических деталях отдельных санкционных мер в отношении възжающих иностранцев.

Я бы не стал интерпретировать эти обсуждения как ослабление усилий по введению санкций, а, скорее, как часть процесса обеспечения того, чтобы пакет мер был эффективным и поддерживался всеми государствами-членами. Томаш Здеховски, депутат ЕП

В СМИ авторы уточнили, что странам Евросоюза добиться широкого консенсуса в отношении данной инициативы будет практически невозможно из-за позиции, которую занимают страны Южной Европы, Венгрия и Словакия. Власти из Будапешта в текущий момент блокирует 20-й пакет антироссийских санкций из-за блокировки киевским режимом поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

ЕС приостановил безвиз для владельцев паспортов Грузии.

Фото: pxhere.com