ЕС приостановил безвиз для владельцев паспортов Грузии

Ограничение будет действовать 12 месяцев.

Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев паспортов Грузии. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

По его словам, решение было принято членами Еврокомиссии. Для всех граждан Грузии, у которых имеются дипломатические, служебные и официальные паспорта страны, с 6 марта приостанавливается безвизовый режим. Ограничение будет действовать 12 месяцев.

Напомнимм, отношения между Грузией и ЕС ухудшились в 2024 году, когда грузинский парламент принял закон об иноагентах, а затем принял решение приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе. С того момента в Грузии неоднократно проходят акции протеста.

Ранее мы сообщали, что в Грузии задержали россиянина с крупной партией наркотиков.

Фото: Piter.tv