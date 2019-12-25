В Грузии задержали россиянина с крупной партией наркотиков

Полиция имеет претензии к мужчине 1963 года рождения.

Правоохранительные органы на территории Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере в городе Марнеули задержали гражданина России. Соответствующими данными поделились с журналистами сотрудники пресс-службы местного МВД. Известно, что речь идет о нашем соотечественнике 1963 года рождения. В случае признания его вины в преступлении, мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Полиция при обыске временного жилья и рядом находящейся постройки в качестве вещественного доказательства обнаружила и изъяла наркотическое средство бупренорфин и высушенную марихуану (запрещенные вещества в России). пресс-служба МВД Грузии

Фото: Piter.tv