В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России

По словам главы ведомства, это "фактически не окажет никакого эффекта" на Москву.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили объяснила отказ Тбилиси от санкций против России. Об этом она сообщила в интервью местной телекомпании "Рустави 2".

По словам Бочоришвили, Грузия не может и не вводит санкции против России. Глава грузинского МИД отметила, что это "фактически не окажет никакого эффекта" на Москву. Она также добавила, что санкции могут оказать большое влияние на саму Грузию.

Отметим, что с 2022 года грузинские власти говорили о том, что не собираются присоединяться к введенным Западом антироссийским санкциям. При этом Грузия соблюдает международные ограничения в отношении москвы, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.

Ранее мы сообщали, что Грузия стала отказывать россиянам во въезде из-за места рождения.

Фото: Piter.tv