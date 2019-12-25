В здание Русского дома в Праге бросили "коктейли Молотова"

Зажигательная смесь не воспламенилась.

Русский дом, расположенный на территории Праги, подвергся нападению вечером в четверг, 26 марта. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал руководитель Русского дома в столице Чехии Игорь Гиренко. Эксперт пояснил, что неизвестные преступники забросали здание дипломатической миссии из Москвы "коктейлями Молотова".

Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью. По счастливому стечению обстоятельств, три из шести "коктейлей Молотова" не взорвались. Игорь Гиренко, глава Русского дома

Фото: Русский дом в Праге