Мужчина с проспекта Стачек бросал коктейли Молотова в электриков

Росгвардейцы и полицейские задержали нетрезвого мужчину, который бросал коктейли Молотова в сотрудников электросетевой компании. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 26 ноября наряд вневедомственной охраны прибыл к дому на проспекте Стачек. Уточняется, что 62-летний жилец был недоволен поздними работами по установке подсветки фасада. Он взял две пластиковые бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, вставил в них фитили и поджег, после чего бросил из окна своей квартиры. Одну из бутылок мужчина метнул в работников компании, а вторую – в служебный автомобиль. К счастью, горючая жидкость не разлилась и не воспламенилась.

Злоумышленника увезли в 31-й отдел. С места происшествия изъяли две бутылки с горючей жидкостью.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти