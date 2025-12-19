Андрей Бабиш рассказал о том, что у Праги мало самолетов для своей обороны, поэтому нельзя передавать их другим странам.

Прага не продаст Вооруженным силам Украины легкие учебно-боевые самолеты L-159 для борьбы с беспилотниками. Соответствующими данными поделились журналисты новостного агентства The Reuters со ссылкой на премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Известно, что 16 января местный президент Петр Павел предложил киевскому режиму купить несколько бортов L-159. Далее информационное агентство ČTK уведомило читателей, что входящее в действующую правительственную коалицию политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия") выступило против реализации данной сделки с Украиной.

Самолеты недоступны для продажи. У нас нет других. Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Напомним, что ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказал опасения, что европейскому региону уже поздно вести переговоры с российским руководством. Он уточнил, что политические элиты критиковали венгерского премьер-министра Виктора Орбана за диалог с лидером Кремля Владимиром Путиным, но теперь все больше говорят о том, что следовало бы идти его путем в отношениях с Москвой. Такой комментарий иностранец сделал в интервью для издания Mandiner на платформе YouTube.

Фото: YouTube / Mandiner