Глава партии "Альянс за объединение румын" набрал 40,96% голосов.

Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета всех бюллетеней.

Симион набрал 40,96% голосов. На втором месте идет мэр Бухареста Никушор Дан, за которого проголосовали 20,99% избирателей. Тройку лидером замкнул кандидат от правящей партии Крин Антонеску с 20,07% голосов.

Отмечается, что для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В связи с этим ЦИК должен объявить о проведении второго тура выборов президента Румынии 18 мая.

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Фото: Telegram / Kremlin_Russia