Трамп пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским

Глава США не имеет предпочтений по кандидатам на место в Святом престоле.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких предпочтений относительно кандидатуры нового Папы Римского. В общении с пресс-пулом журналистов Белого дома иностранный политик пошутил о том, что он сам не отказался бы занять пост понтифика в Ватикане. Далее лидер США уже серьезно отметил, что у него нет никаких предпочтений относительно кандидатуры следующего главы Римско-католической церкви. Он добавил, что одним из претендентов на должность является кардинал из Нью-Йорка, однако конкретное имя политик не назвал СМИ.

Я бы хотел быть Папой Римским. Вот был бы мой первый выбор. Нет, не знаю, у меня нет предпочтений. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года, скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, повлекший кому и остановку сердца у пациента. Прощание с понтификом состоялось в соборе Святого Петра. Траурная церемония прошла 26 апреля на площади Святого Петра, а погребение - в базилике Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой). Ее выбрал сам Франциск еще при своей жизни для захоронения. Конклав, закрытые выборы нового Папы Римского, начнется в Ватикане 7 мая. По традиции мероприятие проходит в Сикстинской капелле.

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Фото и видео: YouTube / Hindustan Times