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Трамп лишил Байдена допуска к секретным данным из-за его коррумпированности

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Глава США рассказал о новом указе, который он подписал в отношении своего предшественника и его семьи.

Американский действующий президент-республиканец Дональд Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена допуска к секретным данным "из-за его коррумпированности". Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал во время своего митинга в городе Уоррен штата Мичиган, посвященного стодневному сроку с момента начала управления страной. Трансляцию мероприятия вел местный телеканал MSNBC, запись опубликована на YouTube-канале СМИ. Также доступ к засекреченным материалам и сведениям, представляющим государственную тайну, потеряли члены семьи экс-президента от демократической партии.

Мы также лишили допуска к секретным материалам преступную семью Байденов и самого Джо Байдена, потому что он коррумпирован.

Дональд Трамп, глава США

Трамп: при Байдене США руководил тот, кто управлял машинкой для подписи документов.

Фото и видео: YouTube / WFAA

Теги: гостайна, джо байден, дональд трамп, коррупция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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