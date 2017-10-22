"Наблюдатели Петербурга" рассказали о многочисленных нарушениях на избирательных участках

Незаконная агитация, студенты под конвоем преподавателей и "мертвые души".

В Санкт-Петербурге 18 марта продолжается голосование. Однако не обошлось и без инцидентов. В пресс-центре "Наблюдателей Петербурга" огласили промежуточные итоги.

Чтобы следить за соблюдением порядка на городских участках для голосования, сегодня работают 800 общественных контролеров по всему Петербургу. Они отслеживают нарушения, а также принимают звонки из колл-центра и в мобильном приложении.

По итогам первых трех часов голосования, наблюдатели насчитали свыше 12 нарушений. Красимир Врански рассказал, что были замечены студенты военных учреждений, которых преподаватели привели всем строем. Проголосовавших, преподаватели отмечают галочкой в каких-то списках. Студенты Горного Университета заявили, что их заставили идти на выборы под угрозой выселения из общежития. Массово в участок пришли и курсанты Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского.

Также жалоба в ТИК была направлена за отметки напротив списков избирателей. На выборы "явились" и вычеркнутые граждане. А некоторые пришедшие голосовать обнаружили, что "умерли". На УИК №12 не работают розетки и камеры видеонаблюдения, а урны для выездного голосования не опечатаны.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что общественные наблюдатели сообщили о вбросе на участке в Приморском районе.