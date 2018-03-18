Машина с громкоговорителями напоминает петербуржцам, что сегодня годовщина присоединения Крыма и приглашает на выборы

Микроавтобус три раза повторил обращение к жителям и уехал.

18 марта жителей Петербурга ждут в избирательных участках для голосования в выборах президента России. Как сообщает читатель Piter.tv, по городу ездит микроавтобус, который напоминает жителям города не только о том, что сегодня голосование, но и о том, что сегодня "исторический день".

Известно, что машина с баннером "Российские сети вещания и оповещения" остановилась на обочине около станции метро "Волковская". После мелодичного вступления мягкий мужской голос объявил, что "в день возвращения Крыма в состав России" граждан приглашают принять участие в главных выборах страны. К сведению слушателей добавили, что "рядом" с избирательными участками проходят праздничные мероприятия, интересные для всей семьи".

В конце речи петербуржцам пожелали праздничного настроения. Сообщение повторилось три раза, после чего микроавтобус уехал.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Борис Вишневский рассказал о массовом голосовании бюджетников и курсантов в Петербурге.