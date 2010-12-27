Борис Вишневский рассказал о массовом голосовании бюджетников и курсантов в Петербурге

Представитель штаба Григория Явлинского в Петербурге рассказал о возможных нарушениях на выборах в Северной столице.

Борис Вишневский рассказал журналистам о нарушениях, зафиксированных активистами штаба Григория Явлинского на выборах в Санкт-Петербурге. По состоянию на 13.30, сторонники партии "Яблоко" заметили целую серию проблем на избирательных участках.

Так, в Красногвардейском районе была замечена крупная группа студентов, голосовавших по схеме внесения в дополнительные списки. По данным наблюдателей, сотрудники участка вносили всех их в дополнительные списки без проверки информации по каждой персоне. Студентам буквально верили на слово и уверения, что "они здесь учатся и живут".

В 12 часов, по даным "Яблока", строем на голосование отправилась колонна переодетых в гражданское курсантов Михайловского артиллерийского училища. До наблюдателей дошла информация, что курсантам пригрозили отменной увольнительной, если они не направятся на выборы.

В Красносельском районе бюджетникам выдают карточки с подтверждением "Мы приняли участие в голосовании", Им велели показать их на рабочих местах. Это недопустимая схема. Борис Вишневский, представитель штаба Григория Явлинского

Информацию о массовом голосовании бюджетников и студентов подтвердили также представители Павла Грудинина и Владимира Жириновского в Петербурге.