Петербуржца оштрафовали за агитационные материалы в день тишины

Местный житель клеил листовки на остановке.

18 марта суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, который в день тишины был пойман за расклеиванием листовок с негативным содержанием об одном из кандидатов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, мужчину задержали около остановки у дома 155 по Московском проспекту. Петербуржца привлекли через суд к административной ответственности по статье "проведение предвыборной агитации вне агитационного периода".

Задержанный вину признал. Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге наблюдатели обнаружили 126 недоступных участков для инвалидов.