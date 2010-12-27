Познер прокомментировал слух о поддержке Собчак на выборах

Владимир Познер опубликовал на своем официальном сайте заявление о том, что не поддерживает Собчак, как президента, и уверен в исходе выборов.

22 октября на своем официальном сайте журналист Владимир Познер опубликовал сообщения тем, кто не понял его ответ на заданный ему ранее вопрос о баллотировании Ксении Собчак в президенты.

Свое сообщение он начал с поговорки «на безрыбье и рак рыба». Познера удивил новостной переполох на тему того, что он поддерживает кандидатуру Собчак на выборах в 2018 году. Сложившееся недопонимание он прокомментировал анекдотом: «Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?». На что Финкельштейн отвечает: «Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно».

Познер заявил, что уверен не только в выдвижении Путина на выборах, но и его абсолютную победу, отметив, что Зюганов, Жириновский и Миронов останутся в «вечных лузерах». По его мнению, шансы Собчак на победу примерно ровны с остальными проигравшими, но сама идея вернуть графу «против всех» нравится журналисту. Познер уверен, что с ее помощью люди смогут выразить свое недовольство, представленными кандидатами.

«Так вот, я поддерживаю возвращение возможности проголосовать «против всех»; в данном случае эту возможность возвращает Ксения Собчак.

Понятно?», - закончил свое заявление Владимир Познер.

Фото: pozneronline.ru