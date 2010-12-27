В Петербурге у инвалидов появилась возможность голосовать

Выборы-2018: председатель Комиссии по качеству жизни Людмила Косткина рассказала, что в этом году у инвалидов появилась возможность голосовать на дому.

В ходе пресс-конференции в информационном центре "Выборы Президента Российской Федерации 2018" председатель Комиссии по качеству жизни Людмила Косткина рассказала о том, что выборы для людей с ограниченными возможностями стали более доступны.



"Наша цель - сделать все, чтобы жители города выполнили свой гражданский долг" - говорит Людмила Косткина.

Председатель Общественной палаты отметила, что в этом году из 1880 избирательных участков полную доступность имели всего 557, частичную - 1127 и у 126 доступность отстутствовала. Для людй с ограниченными возможностями, проживающих в Петербурге, на 21 участке были установлены таблички со шрифтом Брайля, на 43 участках - сурдопереводчики. Также инвалидам предоставлена возможность голосовать на дому.

