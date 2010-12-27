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В Петербурге у инвалидов появилась возможность голосовать
Сегодня, 15:51
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Butenko
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В Петербурге у инвалидов появилась возможность голосовать

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Выборы-2018: председатель Комиссии по качеству жизни Людмила Косткина рассказала, что в этом году у инвалидов появилась возможность голосовать на дому.

В ходе пресс-конференции в информационном центре "Выборы Президента Российской Федерации 2018"  председатель Комиссии по качеству жизни Людмила Косткина рассказала о том, что выборы для людей с ограниченными возможностями стали более доступны. 

"Наша цель - сделать все, чтобы жители города выполнили свой гражданский долг" - говорит Людмила Косткина.

Председатель Общественной палаты отметила, что в этом году из 1880 избирательных участков полную доступность имели всего 557, частичную - 1127 и у 126 доступность отстутствовала. Для людй с ограниченными возможностями, проживающих в Петербурге, на 21 участке были установлены таблички со шрифтом Брайля, на 43 участках - сурдопереводчики. Также инвалидам предоставлена возможность голосовать на дому. 
 

 

Теги: выборы 2018 , выборы президента , новости спб
Категории: Новости СПб

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