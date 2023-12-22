На улице Асафьева ночью горела кровля

С огнем боролись три единицы техники и 13 человек личного состава МЧС.

Сегодня ночью, 7 мая, в Выборгском районе Петербурга случился пожар. На улице Асафьева в доме № 4 вспыхнула кровля. Пожар произошел в здании размером 50х50 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01:23. Отмечается, что на кровле происходило горение на площади 15 "квадратов".

Тушить здание прибыли три единицы техники и 13 человек личного состава МЧС. Спустя 27 минут пожар удалось ликвидировать.

Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной произошел пожар.

Фото: Piter.tv