В апреле средняя стоимость машины выросла в Петербурге

В то же время, цена на подержанные автомобили снизилась на 1%, составив 2,4 млн рублей.

В апреле 2024 года средняя стоимость нового автомобиля в Северной столице увеличилась на 3,5%, достигнув отметки в 3,2 млн рублей. В то же время, цена на подержанные автомобили снизилась на 1%, составив 2,4 млн рублей. Такие результаты получили в ходе исследования, проведенного сервисом "Авто.ру Оценка", пишет "Ъ-СПб".

Среди новых автомобилей наибольшее снижение цены было зафиксировано у модели Voyah Passion – её средняя стоимость упала на 13,5%, составив 7,6 млн рублей. Модель JAC J7 подешевела на 13%, достигнув цены в 2,1 млн рублей. Автомобиль китайского производства Chery Arrizo 8 стал дешевле на 11%, его цена составила три млн рублей. Цена на Chery Tiggo 7 Pro снизилась на 9%, составив 2,6 млн рублей. Также на 8% снизилась стоимость Kia Sportage, который теперь можно приобрести за 3,3 млн рублей.

Значительный рост цен наблюдался у модели Mitsubishi Outlander (2021), которая достигла стоимости в 5,5 млн рублей, что на 23% выше предыдущего показателя. Средняя цена на Jetta VS7 увеличилась на 8%, составив 3,2 млн рублей. На 6% поднялись цены на такие модели, как Hyundai Solaris (до 2,4 млн рублей), Mitsubishi Outlander (до 3,7 млн рублей) и Jetta VS5 (до 3 млн рублей).

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Фото: Piter.TV