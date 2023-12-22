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Жители Петербурга в 2023 году выбирали китайские бренды мотоциклов
Вчера, 22:36
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Жители Петербурга в 2023 году выбирали китайские бренды мотоциклов

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В среднем, цена нового мотоцикла составляет 180 тыс. рублей.

В 2023 году четыре из пяти брендов, которые стали самыми востребованными на рынке новых мотоциклов в Петербурге, принадлежали производителям Китая. Об этом 19 марта пишет "РБК Петербург", ссылаясь на "Авито Авто". 

В среднем, цена нового мотоцикла составляет 180 тыс. рублей. Спрос на них вырос за год на 55%. Порядка 16% петербуржцев приобретают мотоциклы бренда KAYO, их стоимость приравнивается к 156 тыс. рублей. Вторым стал BSE. Мотоциклами производителя интересовались 13% горожан. Четвертое и пятое места заняли Regulmoto и Motoland со спросом 5% и 4,7% соответственно.

Исключением стала испанская марка Progasi, ставшая третьей. Мотоциклы этого бренда купили 6% жителей Петербурга.

В городе спрос на китайские автомобили в 2022-2023 гг. был высоким, однако к концу прошлого года и в начале 2024-го он понизился. Эксперты отмечают, что дело в повышении цен на машины, в связи с этим дилеры запустили сезон скидок.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: китайские бренды, мотоциклы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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